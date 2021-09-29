Матвиенко призвала РКН занять жёсткую позицию из-за удаления YouTube-каналов RT

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Роскомнадзор должен занять максимально жёсткую позицию в связи с удалением двух немецких каналов RT на YouTube.

«Мне кажется, надо сейчас Роскомнадзору занять абсолютно жёсткую позицию в виде больших штрафов, обязать их (IT-гигантов. — RT) следовать российскому законодательству», — приводит её слова ТАСС.

Матвиенко добавила, что «если это не будет услышано», то необходимо принять другие жёсткие меры.

Ранее постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России назвала удаление YouTube двух немецких каналов RT актом цензуры.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала удаление видеохостингом YouTube без возможности восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и DFP.

Она отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».