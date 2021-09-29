В СПЧ назвали актом цензуры удаление YouTube-каналов RT

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Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России назвала удаление YouTube двух немецких каналов RT актом цензуры.
В СПЧ назвали актом цензуры удаление YouTube-каналов RT
  • Reuters

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СПЧ.

«Подобные действия по отношению к RT DE, который в сегменте немецкоязычного YouTube-cообщества занимает лидирующую позицию и входит в пятёрку самых посещаемых ресурсов, трудно оценить иначе как акт цензуры в отношении российских СМИ», — заявили в СПЧ.

Также комиссия СПЧ присоединилась к обращению международных правозащитных и журналистских организаций с призывом дать оценку «подобным проявлениям цензуры в отношении российских СМИ и работы коллег».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала удаление без возможности восстановления видеохостингом YouTube двух немецких каналов RT — RT DE и DFP.

Она отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

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