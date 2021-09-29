Мосгорсуд оставил в СИЗО до 16 октября сбившую трёх детей в Москве студентку

Мосгорсуд оставил в СИЗО до 16 октября студентку Валерию Башкирову, сбившую трёх детей на пешеходном переходе в Москве.

Об этом сообщает ТАСС.

22 сентября Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девушки.

16 июля 19-летняя Валерия Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали, двое из них впоследствии скончались в больнице.

Изначально её отправили под домашний арест, однако позднее ужесточили меру пресечения и заключили под стражу.