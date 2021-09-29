Мосгорсуд оставил в СИЗО до 16 октября сбившую трёх детей в Москве студентку
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
22 сентября Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девушки.
16 июля 19-летняя Валерия Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали, двое из них впоследствии скончались в больнице.
Изначально её отправили под домашний арест, однако позднее ужесточили меру пресечения и заключили под стражу.