Прокуратура утвердила обвинение по делу о гибели детей в ДТП в Москве

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девушки, которая сбила трёх детей на пешеходном переходе в Москве.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы столицы Валерии Башкировой», — заявили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что фигурантка обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).

Дело будет направлено в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее в МВД России сообщили, что в результате проведения комплексной автотехнической и видеотехнической судебной экспертизы было установлено, что девушка, сбившая троих детей на переходе в Москве, нарушила требования правил дорожного движения.

16 июля 19-летняя Валерия Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали, двое из них впоследствии скончались в больнице.

Изначально её отправили под домашний арест, однако позднее ужесточили меру пресечения и заключили под стражу.