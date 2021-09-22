Прокуратура утвердила обвинение по делу о гибели детей в ДТП в Москве

Короткая ссылка
Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девушки, которая сбила трёх детей на пешеходном переходе в Москве.
Прокуратура утвердила обвинение по делу о гибели детей в ДТП в Москве
  • РИА Новости

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы столицы Валерии Башкировой», — заявили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что фигурантка обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).

Дело будет направлено в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее в МВД России сообщили, что в результате проведения комплексной автотехнической и видеотехнической судебной экспертизы было установлено, что девушка, сбившая троих детей на переходе в Москве, нарушила требования правил дорожного движения.

16 июля 19-летняя Валерия Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали, двое из них впоследствии скончались в больнице.

Изначально её отправили под домашний арест, однако позднее ужесточили меру пресечения и заключили под стражу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить