Экспертиза подтвердила, что сбившая детей в Москве девушка нарушила ПДД

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В результате проведения комплексной автотехнической и видеотехнической судебной экспертизы было установлено, что девушка, сбившая троих детей на переходе в Москве, нарушила требования правил дорожного движения (ПДД).
Экспертиза подтвердила, что сбившая детей в Москве девушка нарушила ПДД
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По её словам, было выполнено значительное количество следственных действий, в том числе проведены осмотры места происшествия и изучены результаты восьми судебных экспертиз.

«Выводы комплексной автотехнической и видеотехнической судебной экспертизы подтвердили наличие нарушений требований ПДД России в действиях водителя автомобиля Mazda», — рассказали в МВД.

16 июля 19-летняя Валерия Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали, двое из них впоследствии скончались в больнице.

Изначально её отправили под домашний арест, однако позднее ужесточили меру пресечения и заключили под стражу.

15 сентября дело о ДТП поступило в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения. 

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