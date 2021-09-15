Экспертиза подтвердила, что сбившая детей в Москве девушка нарушила ПДД
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По её словам, было выполнено значительное количество следственных действий, в том числе проведены осмотры места происшествия и изучены результаты восьми судебных экспертиз.
«Выводы комплексной автотехнической и видеотехнической судебной экспертизы подтвердили наличие нарушений требований ПДД России в действиях водителя автомобиля Mazda», — рассказали в МВД.
16 июля 19-летняя Валерия Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали, двое из них впоследствии скончались в больнице.
Изначально её отправили под домашний арест, однако позднее ужесточили меру пресечения и заключили под стражу.
15 сентября дело о ДТП поступило в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения.