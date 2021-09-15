Дело девушки, сбившей троих детей на переходе в Москве, передано в прокуратуру

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Уголовное дело девушки, сбившей троих детей на переходе в Москве, поступило в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения. Об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.
Дело девушки, сбившей троих детей на переходе в Москве, передано в прокуратуру
  • РИА Новости

«В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении 19-летней Валерии Башкировой», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

16 июля Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали, двое из них впоследствии скончались в больнице.

Изначально её отправили под домашний арест, однако позднее ужесточили меру пресечения и заключили под стражу.

13 сентября адвокат Альбер Якубов, представляющий интересы девушки, заявил, что его подзащитной продлили арест.

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