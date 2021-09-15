Дело девушки, сбившей троих детей на переходе в Москве, передано в прокуратуру
- РИА Новости
«В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении 19-летней Валерии Башкировой», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
16 июля Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали, двое из них впоследствии скончались в больнице.
Изначально её отправили под домашний арест, однако позднее ужесточили меру пресечения и заключили под стражу.
13 сентября адвокат Альбер Якубов, представляющий интересы девушки, заявил, что его подзащитной продлили арест.