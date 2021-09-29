В центре Чумакова рассказали о защите «КовиВака» от коронавируса

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Директор по качеству центра им Чумакова Александра Синюгина рассказала, что созданная центром вакцина «КовиВак» защищает от заболевания коронавирусной инфекцией на 98,4%.
В центре Чумакова рассказали о защите «КовиВака» от коронавируса
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС.

Она напомнила, что вакцина «КовиВак» производится в промышленном масштабе с марта 2021 года.

По её словам, на данный момент полный цикл вакцинации этим препаратом прошли уже более полумиллиона жителей России.

«По нашим данным, уровень протекции (защиты) вакцинированного населения от заражения коронавирусной инфекцией составляет 98,4%, а защита от тяжелой формы течения составила 99,1%», — рассказала Синюгина.

Ранее гендиректор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов назвал в большей степени политическим вопрос признания в других странах вакцины от COVID-19 «КовиВак».

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