Глава центра Чумакова назвал политическим вопрос признания «КовиВака» в других странах

Гендиректор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24» назвал в большей степени политическим вопрос признания в других странах вакцины от COVID-19 «КовиВак».

«Это вопрос всё-таки в большей степени политический, потому что есть два аспекта, которые мы иногда не очень хорошо понимаем», — сказал он.

По его словам, первым аспектом является регистрация препарата в другой стране, которая является сложным и длительным процессом, связанным с вопросами аудита площадки, первичных документов, соответствия проведённых исследований мировым стандартам.

«Эту работу мы ведём — и, надеюсь, успешно. Другой аспект — это приезд [в другие страны] наших граждан, которые привиты той или иной отечественной вакциной», — заявил Ишмухаметов.

По его мнению, данный вопрос «больше находится в политической сфере и соответствующих соглашений».

Ранее сообщалось, что центр им. Чумакова завершил модернизацию оборудования, мощность производства вакцины от коронавируса «КовиВак» в ближайшее время увеличится в 2—2,5 раза.