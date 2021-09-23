Центр имени Чумакова модернизировал производство вакцины «КовиВак»

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Центр им. Чумакова завершил модернизацию оборудования, мощность производства вакцины от коронавируса «КовиВак» в ближайшее время увеличится в 2—2,5 раза.

Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки России со ссылкой на директора центра Айдара Ишмухаметова.

«Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки», — приводит его слова Интерфакс.

По его словам, центр им. Чумакова уже начал производство на новом оборудовании.

Отмечается, что до конца года планируется ввести в гражданский оборот 2,5 млн доз вакцины, уже выпущено 1,5 млн доз.

Ранее Ишмухаметов в беседе с RT рассказал о работе над вакциной от дельта-штамма коронавируса.

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