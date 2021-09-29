Начаты проверки опасных производственных объектов в терминалах портов России
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что внепланово проверят организации, которые хранят и транспортируют нефть и нефтепродукты с использованием терминалов морских портов.
Перечень из 73 подлежащих проверке объектов разработан Ростехнадзором.
Приказ о проведении проверок был подписан главой ведомства Александром Трембицким 27 сентября.
Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору до середины декабря 2022 года внепланово проверить 86 операторов морских терминалов по перевалке нефтепродуктов.