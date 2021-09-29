Начаты проверки опасных производственных объектов в терминалах портов России

Ростехнадзор начал проверки 73 опасных производственных объектов на территориях терминалов российских морских портов по поручению вице-премьера страны Виктории Абрамченко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что внепланово проверят организации, которые хранят и транспортируют нефть и нефтепродукты с использованием терминалов морских портов.

Перечень из 73 подлежащих проверке объектов разработан Ростехнадзором.

Приказ о проведении проверок был подписан главой ведомства Александром Трембицким 27 сентября.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору до середины декабря 2022 года внепланово проверить 86 операторов морских терминалов по перевалке нефтепродуктов.