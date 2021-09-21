Росприроднадзору поручили проверить операторов по перевалке нефтепродуктов
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поручение Абрамченко.
«Прошу провести в период с 20 сентября 2021 года по 15 декабря 2022 года в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) внеплановые выездные проверки соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды в отношении юридических лиц (операторов морских терминалов), осуществляющих перевалку нефтепродуктов в морских портах, согласно прилагаемому перечню», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Ростехнадзор занимается подготовкой перечня объектов хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов в терминалах российских портов с целью проведения внеплановой проверки.