Росприроднадзору поручили проверить операторов по перевалке нефтепродуктов

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору до середины декабря 2022 года внепланово проверить 86 операторов морских терминалов по перевалке нефтепродуктов.
Росприроднадзору поручили проверить операторов по перевалке нефтепродуктов
  • ©rpn.gov.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поручение Абрамченко.

«Прошу провести в период с 20 сентября 2021 года по 15 декабря 2022 года в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) внеплановые выездные проверки соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды в отношении юридических лиц (операторов морских терминалов), осуществляющих перевалку нефтепродуктов в морских портах, согласно прилагаемому перечню», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Ростехнадзор занимается подготовкой перечня объектов хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов в терминалах российских портов с целью проведения внеплановой проверки.

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