Росприроднадзору поручили проверить операторов по перевалке нефтепродуктов

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору до середины декабря 2022 года внепланово проверить 86 операторов морских терминалов по перевалке нефтепродуктов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поручение Абрамченко.

«Прошу провести в период с 20 сентября 2021 года по 15 декабря 2022 года в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) внеплановые выездные проверки соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды в отношении юридических лиц (операторов морских терминалов), осуществляющих перевалку нефтепродуктов в морских портах, согласно прилагаемому перечню», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Ростехнадзор занимается подготовкой перечня объектов хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов в терминалах российских портов с целью проведения внеплановой проверки.