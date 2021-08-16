В России проверят объекты хранения нефти в терминалах портов

Ростехнадзор занимается подготовкой перечня объектов хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов в терминалах российских портов с целью проведения внеплановой проверки по поручению зампредседателя правительства Виктории Абрамченко.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение надзорного органа.

«Ростехнадзором подготавливается перечень объектов, на которых осуществляется хранение и транспортирование нефти и нефтепродуктов, находящихся на территории терминалов морских портов Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что после завершения этой работы Ростехнадзор направит в кабмин перечень объектов, в отношении которых нужно организовать внеплановые выездные проверки.

Ранее Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти в Чёрном море в районе Новороссийска при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума.