Мишустин высказался об исполнении федерального бюджета в первом полугодии

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Российский премьер Михаил Мишустин рассказал об исполнении федерального бюджета в первом полугодии текущего года.
Мишустин высказался об исполнении федерального бюджета в первом полугодии
  • Reuters

Он сообщил, что «сегодня в повестке исполнение федерального бюджета за первое полугодие».

«Результаты в целом хорошие, они в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике, прежде всего благодаря решениям президента по поддержке людей и пострадавших отраслей из-за пандемии», — заявил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Мишустин утвердил постановления, согласно которым будут созданы три особые экономические зоны промышленно-производственного типа в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях.

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