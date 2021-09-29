Мишустин высказался об исполнении федерального бюджета в первом полугодии
- Reuters
Он сообщил, что «сегодня в повестке исполнение федерального бюджета за первое полугодие».
«Результаты в целом хорошие, они в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике, прежде всего благодаря решениям президента по поддержке людей и пострадавших отраслей из-за пандемии», — заявил Мишустин.
Ранее сообщалось, что Мишустин утвердил постановления, согласно которым будут созданы три особые экономические зоны промышленно-производственного типа в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях.