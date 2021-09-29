Мишустин утвердил создание особых экономических зон в трёх регионах

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Глава правительства Михаил Мишустин утвердил постановления, согласно которым будут созданы три особые экономические зоны промышленно-производственного типа в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях.
Мишустин утвердил создание особых экономических зон в трёх регионах
  • AP

«На территории ОЭЗ «Оренбуржье» планируется разместить не менее восьми компаний... В Смоленской области будет открыта ОЭЗ «Стабна», где планируется реализовать не менее шести инвестпроектов... В особой экономической зоне «Иваново» планируют начать работу пять резидентов», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Объём частных инвестиций в новые производства ОЭЗ «Оренбуржье» к 2030 году составит около 8,9 млрд рублей, в ОЭЗ «Стабна» — примерно 10,5 млрд рублей, в «Иваново» — более 8 млрд рублей.

В августе аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank в комментарии «Известиям» отметили, что общий объём инвестиций в особые экономические зоны промышленно-производственного типа в России составил 304,6 млрд рублей за десять лет.

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