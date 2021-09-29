ЦИК зарегистрировала депутатов Госдумы, избранных по федеральному округу

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 153 депутата Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на постановление ЦИК.

Как пояснил член ЦИК России Евгений Шевченко, кандидаты, избранные депутатами Госдумы по одномандатному или федеральному округу, обязаны в течение пяти дней со дня получения извещения об этом от окружной или Центральной избирательной комиссии принять мандат или отказаться от него.

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