ЦИК зарегистрировала депутатов Госдумы, избранных по федеральному округу

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 153 депутата Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу.
ЦИК зарегистрировала депутатов Госдумы, избранных по федеральному округу
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на постановление ЦИК.

Как пояснил член ЦИК России Евгений Шевченко, кандидаты, избранные депутатами Госдумы по одномандатному или федеральному округу, обязаны в течение пяти дней со дня получения извещения об этом от окружной или Центральной избирательной комиссии принять мандат или отказаться от него.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал число кибератак на систему электронного голосования.

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