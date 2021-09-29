Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«Мы видим, что цифры растут, к сожалению. Мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом. И конечно же, мы видим очень печальные антирекорды в плане смертности. Конечно, это требует нашего внимания», — заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что некоторые регионы уже «энергично принимают меры».

Песков напомнил, что «всё-таки каждый регион обладает своими особыми полномочиями».

«Мы видим, что какие-то регионы уже ввели QR-коды, какие-то собираются, ограничения на массовые мероприятия, на учебный процесс», — заявил он.

Пресс-секретарь рассказал, что «динамика в целом ряде регионов действительно не очень хорошая в плане очередного скачка».

«Каждый регион в зависимости от своей специфики принимает меры самостоятельно. Но, безусловно, эта ситуация является серьёзным поводом не просто для обеспокоенности, а для очередной мобилизации», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о мерах на федеральном уровне, он заявил, что «в настоящее время об этом речи не идёт».

Согласно данным на 29 сентября, за сутки в России выявили 22 430 случаев инфицирования коронавирусом. За всё время пандемии в России подтвердили 7 487 138 случаев COVID-19.