В Москве первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 5 млн человек, из которых 1,1 млн — граждане старше 60 лет.

«В настоящее время вакцинацию первым компонентом вакцины прошли 5 млн жителей города Москвы, в том числе 1,1 млн граждан в возрасте старше 60 лет», — говорится в официальном сообщении на сайте мэра российской столицы.

Правительство Москвы также приняло решение о введении стимулирующих выплат медикам за проведение вакцинации.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве у 3004 человек выявили коронавирус, госпитализированы 887 жителей столицы, скончались 65.