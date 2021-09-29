В Москве первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 5 млн человек

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В Москве первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 5 млн человек, из которых 1,1 млн — граждане старше 60 лет.
В Москве первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 5 млн человек
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«В настоящее время вакцинацию первым компонентом вакцины прошли 5 млн жителей города Москвы, в том числе 1,1 млн граждан в возрасте старше 60 лет», — говорится в официальном сообщении на сайте мэра российской столицы.

Правительство Москвы также приняло решение о введении стимулирующих выплат медикам за проведение вакцинации.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве у 3004 человек выявили коронавирус, госпитализированы 887 жителей столицы, скончались 65.

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