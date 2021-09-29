В России вновь установлен антирекорд по числу смертей пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждено 857 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией.

За всё время пандемии в России умерли 206 388 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Днём ранее за сутки от последствий коронавируса скончались 852 человека, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в течение полугода после перенесённой коронавирусной инфекции резко возрастает риск смерти.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.