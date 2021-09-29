В России могут создать ГОСТ для «умного жилья»

Авторы проекта дорожной карты по развитию отрасли связи, которую разрабатывает Минцифры совместно с операторами, предложили создать ГОСТ по оснащению домов смарт-системами («умные дома»).

По информации «Известий», к марту 2022 года предлагается разработать требования к оснащению такого типа жилья инжиниринговыми системами, а также поправки в строительные нормы и правила (СНиП), которые закрепляют следование стандарту.

«Данное предложение нами поддерживается, так как это необходимо для повышения управляемости и прозрачности деятельности отрасли ЖКХ, а также безопасности и комфорта проживания граждан», — заявил представитель Минпромторга.

Собеседник издания также отметил, что внедрение технологий «умного жилья» позволит сделать расчёты за услуги ЖКХ более прозрачными, минимизировать ошибки при начислении платы и в целом оптимизировать затраты жителей на коммунальные услуги.

Согласно данным исследования онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру», в июле 2021 года в России вырос спрос в категориях роботизированной техники и системы «умный дом» по сравнению с таким же периодом прошлого года.