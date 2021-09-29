Крейсер «Варяг» и подлодка «Омск» провели стрельбы у берегов Камчатки

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Ракетный крейсер «Варяг» и атомная подлодка «Омск» провели стрельбы крылатыми ракетами по учебным целям у берегов Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный ракетный крейсер «Омск» в ходе планового учения провели в акватории Тихого океана совместную ракетную стрельбу крылатыми ракетами по морской цели», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, ракетный крейсер «Варяг» произвёл пуск крылатой ракеты «Вулкан», а экипаж подлодки «Омск» из подводного положения выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит».

В пресс-службе добавили, что обе ракеты успешно поразили мишень, расположенную на расстоянии свыше 450 километров.

Ранее экипажи подлодок «Великий Новгород» и «Старый Оскол» Черноморского флота (ЧФ) отработали ракетные удары по кораблям условного противника.

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