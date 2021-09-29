Крейсер «Варяг» и подлодка «Омск» провели стрельбы у берегов Камчатки
«Ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный ракетный крейсер «Омск» в ходе планового учения провели в акватории Тихого океана совместную ракетную стрельбу крылатыми ракетами по морской цели», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, ракетный крейсер «Варяг» произвёл пуск крылатой ракеты «Вулкан», а экипаж подлодки «Омск» из подводного положения выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит».
В пресс-службе добавили, что обе ракеты успешно поразили мишень, расположенную на расстоянии свыше 450 километров.
Ранее экипажи подлодок «Великий Новгород» и «Старый Оскол» Черноморского флота (ЧФ) отработали ракетные удары по кораблям условного противника.