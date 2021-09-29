Крейсер «Варяг» и подлодка «Омск» провели стрельбы у берегов Камчатки

Ракетный крейсер «Варяг» и атомная подлодка «Омск» провели стрельбы крылатыми ракетами по учебным целям у берегов Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).