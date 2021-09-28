Экипажи двух подлодок ЧФ отработали ракетные удары по кораблям условного противника

Экипажи подлодок «Великий Новгород» и «Старый Оскол» Черноморского флота (ЧФ) отработали ракетные удары по кораблям условного противника.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

В ходе занятий экипажи вертолёта Ка-27ПЛ и самолёта Бе-12 практиковали освещение надводной обстановки в различных условиях ведения боевых действий на море с дальнейшей выдачей данных на подлодки для подготовки и нанесения ракетного удара.

В результате подлодками был произведён электронный пуск ракет.

К манёврам также привлекли малые противолодочные корабли и вспомогательные суда, которые сыграли роль корабельной группировки условного противника.

Как ранее передавал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.