Экипажи двух подлодок ЧФ отработали ракетные удары по кораблям условного противника
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
В ходе занятий экипажи вертолёта Ка-27ПЛ и самолёта Бе-12 практиковали освещение надводной обстановки в различных условиях ведения боевых действий на море с дальнейшей выдачей данных на подлодки для подготовки и нанесения ракетного удара.
В результате подлодками был произведён электронный пуск ракет.
К манёврам также привлекли малые противолодочные корабли и вспомогательные суда, которые сыграли роль корабельной группировки условного противника.
Как ранее передавал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.