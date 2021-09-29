«Известия»: Минприроды предложило изменить формулу экосбора

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Минприроды России предложило рассчитывать экологический сбор по новой формуле в зависимости от экологичности продукции.
«Известия»: Минприроды предложило изменить формулу экосбора
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект методики расчёта платежа.

Как отмечается, правительство ориентируется на ежегодные затраты на сбор, транспортировку и утилизацию мусора, а затем фиксирует базу.

В эту сумму входят также основные затраты: покупка и содержание контейнеров, расходы на строительство заводов для переработки.

Уточняется, что повышающий коэффициент будет учитывать степень лёгкости извлечения продукции из отходов, выгоду от её утилизации и наличие необходимых технологий для этого.

Ранее сообщалось, что РЭО проинвестирует строительство двух заводов по переработке отходов в Подмосковье.

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