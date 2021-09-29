«Известия»: Минприроды предложило изменить формулу экосбора

Минприроды России предложило рассчитывать экологический сбор по новой формуле в зависимости от экологичности продукции.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект методики расчёта платежа.

Как отмечается, правительство ориентируется на ежегодные затраты на сбор, транспортировку и утилизацию мусора, а затем фиксирует базу.

В эту сумму входят также основные затраты: покупка и содержание контейнеров, расходы на строительство заводов для переработки.

Уточняется, что повышающий коэффициент будет учитывать степень лёгкости извлечения продукции из отходов, выгоду от её утилизации и наличие необходимых технологий для этого.

Ранее сообщалось, что РЭО проинвестирует строительство двух заводов по переработке отходов в Подмосковье.