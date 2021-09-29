«Известия»: Минприроды предложило изменить формулу экосбора
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект методики расчёта платежа.
Как отмечается, правительство ориентируется на ежегодные затраты на сбор, транспортировку и утилизацию мусора, а затем фиксирует базу.
В эту сумму входят также основные затраты: покупка и содержание контейнеров, расходы на строительство заводов для переработки.
Уточняется, что повышающий коэффициент будет учитывать степень лёгкости извлечения продукции из отходов, выгоду от её утилизации и наличие необходимых технологий для этого.
Ранее сообщалось, что РЭО проинвестирует строительство двух заводов по переработке отходов в Подмосковье.