Прошедшая вакцинацию во время беременности врач рассказала о том, как перенесла прививку

Врач — акушер-гинеколог Ольга Ряшенцева, которая, будучи беременной, одной из первых прошла полный курс вакцинации от коронавируса «Спутником V», рассказала RT, как перенесла прививку, а также обратилась к другим беременным женщинам, которые думают, проходить ли им вакцинацию.

С начала пандемии Ольга перенесла заболевание коронавирусом дважды, в реанимацию с большим поражением лёгких попал и её муж Александр, который работает реаниматологом инфекционного отделения коронавирусного госпиталя. С начала пандемии они работали в «красной зоне».

Как рассказала Ряшенцева, беременные находятся в группе риска в связи с особенностями физиологии и в связи с тем, что иммунитет беременных достаточно сложно переносит большинство инфекций.

«Вопрос, делать или не делать прививку, у меня не стоял. Я знала, что буду делать тогда, когда это будет разрешено», — отметила она.

Первый компонент женщина получила 19 июля, второй — 11 августа. 24 сентября у неё родился сын, а 28 сентября мама вместе с ребёнком выписалась из роддома.

После первой прививки у Ольги было однократное повышение температуры и небольшие мышечные боли.

«Но приём нурофена мне очень помог, он разрешён к применению во время беременности, он безопасен, если не принимать его часто. Как доктор, я понимаю, что самое страшное, что меня ждало на введение «Спутника V», — это повышение температуры», — добавила она.

Ряшенцева также сказала, что технология создания вакцины известная и безопасная, однако население «недостаточно информировано о том, как происходит формирование защиты организма», потому что это «достаточно узкая информация», а человеку без медицинского образования «трудно понять, как это всё работает».

«Любая прививка нацелена не на то, чтобы дать 100%-ную защиту от заражения, а на то, чтобы дать нам защиту от тяжёлых форм инфекции. Говорим ли мы о гриппе, коклюше или COVID-19», — пояснила она.

Врач также напомнила, что опыт применения неживых вакцин у беременных достаточно богатый.

«Вакцинируя беременную, мы преследуем две цели: защитить маму и защитить новорождённого. Потому что организм мамы, как более зрелый, может в последние недели беременности дать заряд антител ребёнку на первые месяцы жизни», — пояснила она.

При этом женщина отметила, что опасения людей относительно прививки во время беременности основаны на двух базовых вещах: на отсутствии достоверной информации и мнении окружающих, которые не всегда бывают компетентны.

«Я бы хотела сказать беременным женщинам, которые думают, делать или не делать прививку, разрешённую во время беременности, в том числе и от COVID-19: это безопасно. Те побочные эффекты (повышение температуры, головная боль, мышечные боли), которые влечёт любая вакцина, — они настолько не страшны по сравнению с тяжёлым течением заболевания. Это не так страшно, как заболеть COVID-19 в тяжёлой форме, как попасть в реанимацию и потерять жизнь», — заключила Ряшенцева.

25 июня Министерство здравоохранения России разрешило вакцинацию беременных от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник V».