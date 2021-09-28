В Адыгее состоялось первое заседание нового Госсовета

Во вторник, 28 сентября, в Адыгее состоялось первое заседание нового Государственного совета — Хасэ.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Глава республики Мурат Кумпилов принял участие в заседании и поздравил парламентариев с избранием.

«У нас чёткая стратегия действий: в экономике мы создаём условия для привлечения инвестиций, развития промышленности и сельского хозяйства. В социальной сфере сделали упор на современную социальную инфраструктуру: строим и ремонтируем школы, детсады, больницы, дома культуры и спортивные объекты», — заявил он.

По его словам, в новый состав парламента вошли представители городов и районов республики из разных сфер, а также те, кто уже принимал участие в работе прошлых созывов.

В конце заседания Кумпилов напомнил о необходимости продолжать совершенствовать законодательную базу Адыгеи.

Ранее сообщалось, что победивший на выборах Вячеслав Гладков вступил в должность губернатора Белгородской области.