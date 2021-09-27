Вячеслав Гладков вступил в должность главы Белгородской области
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Инаугурация прошла в Белгородской государственной филармонии, сообщает РИА Новости.
«Клянусь: при осуществлении полномочий губернатора Белгородской области верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Белгородской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации», — заявил Гладков на присяге во время процедуры инаугурации.
Вячеслав Гладков по результатам выборов на пост главы Белгородской области набрал 78,79% голосов.