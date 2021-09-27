Вячеслав Гладков вступил в должность главы Белгородской области

Короткая ссылка
Победивший на выборах Вячеслав Гладков вступил в должность губернатора Белгородской области.
Вячеслав Гладков вступил в должность главы Белгородской области
  • © пресс-служба правительства Белгородской области

Инаугурация прошла в Белгородской государственной филармонии, сообщает РИА Новости.

«Клянусь: при осуществлении полномочий губернатора Белгородской области верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Белгородской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации», — заявил Гладков на присяге во время процедуры инаугурации. 

Вячеслав Гладков по результатам выборов на пост главы Белгородской области набрал 78,79% голосов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить