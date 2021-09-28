Психотерапевт дал советы по борьбе с осенней хандрой

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Доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг дал советы по борьбе с осенней хандрой.
Психотерапевт дал советы по борьбе с осенней хандрой
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«Всё зависит от типа личности и реакции нашей психики на солнечную активность. После лета, отпуска и долгого нахождения под солнцем погрузиться в тьму осенней погоды, в мокроту, в отсутствие солнца — действие депрессогенное. Но мы понимаем, что всё идёт по определённому кругу», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, чтобы легче перенести осеннюю хандру, необходимо больше двигаться. В частности, важны прогулки на свежем воздухе. Также можно посещать спортзал или бассейн.

Файнзильберг напомнил и о важности приёма витаминов, но отметил, что в данном случае следует проконсультироваться с врачом.

Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием.

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