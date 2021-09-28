Юрист прокомментировал решение СК возбудить новое уголовное дело против Навального

Возбуждение в отношении Алексея Навального и иных лиц уголовного дела о создании экстремистского сообщества было предсказуемым. Об этом в беседе с RТ заявил юрист Илья Ремесло.

По его словам, теперь сторонникам ФБК* могут грозить большие сроки за участие в деятельности организации.

«Эта деятельность, вопреки запрету суда, продолжается и сейчас, большое количество жертвователей засветились с донатами в адрес американского юрлица ФБК. Следующий этап — привлечение к уголовной ответственности этих рядовых активистов, все они находятся в России», — высказал мнение он.

Ремесло подчеркнул, что в отношении Навального в скором времени стоит ожидать новых уголовных дел.

«Помимо экстремизма, впереди ещё дело о пожертвованиях (ч. 4 ст. 159 УК России), которое касается его лично. Склоняюсь к мысли, что Навальный получит более 10—15 лет «строгача» и может закончить свои годы в тюрьме», — добавил юрист.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального и иных лиц о создании экстремистского сообщества.

СК уточняет, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.1 УК России (создание экстремистского сообщества и руководство им) в отношении А. Навального, Л. Волкова, И. Жданова и иных лиц и по ч. 2 ст. 282.1 УК России (участие в экстремистском сообществе) в отношении Л. Соболь, Г. Албурова, Р. Шаведдинова, В. Гимади, П. Зеленского, Р. Мулюкова и иных лиц.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.