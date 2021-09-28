Власти Москвы прокомментировали позиции столицы в международных рейтингах в 2021 году.

Об этом сообщает НСН.

«Мы системно улучшаем свои позиции из года в год с точки зрения цифровизации, качества городской среды, безопасности, инвестиционной привлекательности. Рейтинги — это зеркало, отражение того, что сделано. При этом рейтинг всегда даёт возможность посмотреть на соседей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе конференции «Международные рейтинги стран и городов: методология, данные, прозрачность».

По его словам, в 17 международных рейтингах из уже опубликованных в 2021 году российская столица улучшила и сохранила высокие позиции, а также заняла высокие места в четырёх рейтингах, вышедших впервые.

В частности, в рейтинге Eden Strategy Institute Top-50 Smart City Government 2020/2021 Москва заняла 14-е место.

Впервые лидирующая позиция российской столицы среди европейских исторических мегаполисов была отмечена в рейтинге в области сохранения объектов культурного наследия, составленном PwC, передаёт информационный центр правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что Москва заняла четвёртое место в рейтинге The World‘s 100 Best Cities, который составляет консалтинговая компания Resonance Consultancy.