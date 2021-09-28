Москва заняла четвёртое место в рейтинге лучших городов мира

Москва заняла четвёртое место в рейтинге The World‘s 100 Best Cities, который составляет консалтинговая компания Resonance Consultancy. Об этом заявила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

«Как и в прошлом году, Москва стала четвёртой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Рейтинг учитывает множество параметров», — приводятся её слова на сайте мэра столицы.

Отмечается, что эксперты оценивают города на основе таких показателей, как туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса.

«Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», — добавила Сергунина.

Ранее сообщалось, что Москва заняла 14-е место в международном рейтинге инновационных городов Европы.