Москва заняла четвёртое место в рейтинге лучших городов мира

Короткая ссылка
Москва заняла четвёртое место в рейтинге The World‘s 100 Best Cities, который составляет консалтинговая компания Resonance Consultancy. Об этом заявила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.
Москва заняла четвёртое место в рейтинге лучших городов мира
  • РИА Новости

«Как и в прошлом году, Москва стала четвёртой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Рейтинг учитывает множество параметров», — приводятся её слова на сайте мэра столицы.

Отмечается, что эксперты оценивают города на основе таких показателей, как туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса.

«Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», — добавила Сергунина.

Ранее сообщалось, что Москва заняла 14-е место в международном рейтинге инновационных городов Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить