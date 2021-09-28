Москва заняла четвёртое место в рейтинге лучших городов мира
- РИА Новости
«Как и в прошлом году, Москва стала четвёртой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Рейтинг учитывает множество параметров», — приводятся её слова на сайте мэра столицы.
Отмечается, что эксперты оценивают города на основе таких показателей, как туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса.
«Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», — добавила Сергунина.
Ранее сообщалось, что Москва заняла 14-е место в международном рейтинге инновационных городов Европы.