Москва улучшила позиции в международном рейтинге инновационных городов Европы

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Москва опередила Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне в международном рейтинге Tech Cities of the Future, представленном аналитическим агентством fDi Intelligence.
Москва улучшила позиции в международном рейтинге инновационных городов Европы
  • РИА Новости

Как передаёт НСН, российская столица улучшила свои позиции и поднялась на четыре строчки, заняв 14-е место. Всего в списке 76 европейских городов. В первую тройку вошли Лондон, Париж и Дублин.

«В столице созданы меры поддержки для бизнеса, например, предоставление земельных участков под строительство промышленных предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов. С начала года принято десять решений о предоставлении более чем 10 га земли в аренду без торгов. Общий объём инвестиций в развитие новых производств превысит 7 млрд рублей. Успешная реализация всех масштабных инвестиционных проектов даст городу свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест», — заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также отметил, что отдельно по всем городам оценивается стратегия привлечения инвестиций.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Москва и Санкт-Петербург попали в рейтинг Global Residential Cities Index по росту цен на жильё по итогам I квартала 2021 года.

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