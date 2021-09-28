Заслуженный учитель России прокомментировал инициативу по снижению числа контрольных в школах

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Историк, заслуженный учитель России, профессор МГПУ, кандидат психологических наук Александр Снегуров прокомментировал инициативу по уменьшению числа контрольных и проверочных тестирований в школах.
Заслуженный учитель России прокомментировал инициативу по снижению числа контрольных в школах
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он высказал мнение, что такие работы не отражают реального уровня знаний школьников.

«Это работы, которые даются классу, минуя учителя, и какие-то характеристики конкретного класса, конкретных учащихся не учитываются», — пояснил эксперт.

По словам Снегурова, проверочные работы необходимы, но вопросы для них должны готовить сами учителя.

«Я вижу такую схему: эти работы должны составляться педагогом и проводиться не в стрессовой ситуации, а в ткани урока. Диагностические работы должны быть не чаще раза в триместр, а какая-то фундаментальная работа — в конце года», — заключил он.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с газетой «Известия» прокомментировал инициативу по уменьшению числа контрольных и проверочных тестирований в школах.

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