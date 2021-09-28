Заслуженный учитель России прокомментировал инициативу по снижению числа контрольных в школах
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- РИА Новости
В беседе с радио Sputnik он высказал мнение, что такие работы не отражают реального уровня знаний школьников.
«Это работы, которые даются классу, минуя учителя, и какие-то характеристики конкретного класса, конкретных учащихся не учитываются», — пояснил эксперт.
По словам Снегурова, проверочные работы необходимы, но вопросы для них должны готовить сами учителя.
«Я вижу такую схему: эти работы должны составляться педагогом и проводиться не в стрессовой ситуации, а в ткани урока. Диагностические работы должны быть не чаще раза в триместр, а какая-то фундаментальная работа — в конце года», — заключил он.
Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с газетой «Известия» прокомментировал инициативу по уменьшению числа контрольных и проверочных тестирований в школах.