Турэксперт напомнила о необходимости подготовки перед походом в горы

Короткая ссылка
Исполнительный директор компании RussiaDiscovery Юлия Григорьева напомнила о необходимости подготовки перед походом в горы.
Турэксперт напомнила о необходимости подготовки перед походом в горы
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«Если говорить про восхождения в горы, мы настаиваем, что нужна подготовка, и очень серьёзно с людей спрашиваем. Понятно, что есть коммерческий интерес, нужно заработать и собрать группу побольше, но это не перевешивает. Всё-таки один человек не готовый в группе — это минус вся группа, по сути», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, очень важную роль играет физподготовка туристов, поскольку отправляются они не на прогулку.

Как пояснила Григорьева, должны быть готовы и сердечно-сосудистая система, и опорно-двигательный аппарат.

Ранее сообщалось, что вследствие ЧП в рамках экспедиции на Эльбрус погибли пять человек.

Альпинист Виталий Антипов в беседе с телеканалом «360» рассказал о погодных условиях, сопровождавших группу альпинистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить