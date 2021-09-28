Турэксперт напомнила о необходимости подготовки перед походом в горы

Исполнительный директор компании RussiaDiscovery Юлия Григорьева напомнила о необходимости подготовки перед походом в горы.

«Если говорить про восхождения в горы, мы настаиваем, что нужна подготовка, и очень серьёзно с людей спрашиваем. Понятно, что есть коммерческий интерес, нужно заработать и собрать группу побольше, но это не перевешивает. Всё-таки один человек не готовый в группе — это минус вся группа, по сути», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, очень важную роль играет физподготовка туристов, поскольку отправляются они не на прогулку.

Как пояснила Григорьева, должны быть готовы и сердечно-сосудистая система, и опорно-двигательный аппарат.

Ранее сообщалось, что вследствие ЧП в рамках экспедиции на Эльбрус погибли пять человек.

Альпинист Виталий Антипов в беседе с телеканалом «360» рассказал о погодных условиях, сопровождавших группу альпинистов.