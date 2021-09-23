ТАСС: число погибших на Эльбрусе альпинистов возросло до трёх

Число погибших альпинистов из группы, запросившей вечером 23 сентября помощь с Эльбруса, увеличилось до трёх.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Троих из группы, пропавшей на Эльбрусе, нашли, они погибли», — сообщил он.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Всего, по данным МЧС, в группу входят 19 человек, они находятся на высоте около 5,4 км. Организован штаб по спасению.

По данным источника, группа состоит из альпинистов-любителей. Он отметил, что в настоящее время неизвестна судьба восьми человек из группы на Эльбрусе, ведётся из поиск.