ТАСС: число погибших на Эльбрусе альпинистов возросло до трёх
- © 07.mchs.gov.ru
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Троих из группы, пропавшей на Эльбрусе, нашли, они погибли», — сообщил он.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
Всего, по данным МЧС, в группу входят 19 человек, они находятся на высоте около 5,4 км. Организован штаб по спасению.
По данным источника, группа состоит из альпинистов-любителей. Он отметил, что в настоящее время неизвестна судьба восьми человек из группы на Эльбрусе, ведётся из поиск.