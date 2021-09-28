Google обжаловала штрафы на 6 млн рублей за нарушение российского законодательства

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Таганский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы Google на назначенные штрафы на 6 млн рублей за нарушение российского законодательства.
Google обжаловала штрафы на 6 млн рублей за нарушение российского законодательства
  • Reuters

«В суд поступили жалобы Google LLC на три постановления мирового судьи от 19 августа. Дата судебных заседаний пока не назначена», — сообщили Интерфаксу в Таганском суде.

В середине августа мировой суд Москвы признал компанию Google виновной по статье за неудаление запрещённой в России информации.

По данным Роскомнадзора, с начала 2021 года сумма штрафов, вынесенных судами в отношении Google, составила 32,5 млн рублей. Компания, отмечают в ведомстве, пока оплатила только 3,5 млн рублей.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства Климов сообщил, что новых вопросов к Apple и Google пока нет.

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