Климов сообщил, что новых вопросов к Apple и Google пока нет

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства пока не имеет вопросов к компаниям Apple и Google, заявил глава комиссии Андрей Климов.

«На вопросы, которые мы им задавали вчера, мы получили практические ответы. Что будет через час или завтра, я не знаю, мониторинг мы продолжаем. И наши коллеги знают, что мы продолжаем этот мониторинг. Из моих бесед, в том числе которые шли в закрытом режиме, мы видим, что есть желание у этих компаний всё-таки находиться в рамках российского законодательства», — цитирует его ТАСС.

По его словам, ситуацию с приложением «Навальный» уже «можно считать перевёрнутой страницей», компаниям удалось «не перейти красную линию».

Следующее заседание комиссии Совфеда пройдёт 21 сентября, отметил Климов, на нём смогут присутствовать представители Apple и Google.

«Мы их не вызываем в этот конкретный раз. Но я им сказал, что, раз пошла такая тема, у нас пока вопросов новых к вам нет по этому поводу, но если вы имеете желание, то мы вас на заседание пустим», — пояснил сенатор.

Ранее сообщалось, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России рассматривает удаление приложения «Навальный» из App Store и Google Play как шаг в правильном направлении.

В начале сентября Роскомнадзор потребовал от американских IT-компаний заблокировать приложение и удалить из своих магазинов.