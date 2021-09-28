Плановая госпитализация в Саратовской области временно приостановлена

Саратовская область приостанавливает плановую госпитализацию из-за ситуации с COVID-19.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Саратовской области Станислава Шувалова.

«Мы считаем целесообразным приостановить до особого указания плановую госпитализацию в медорганизации области за исключением медицинских организаций фтизиатрического, психиатрического и онкологического профилей, приостановить проведение профосмотров, включая диспансеризацию определенных групп взрослого населения, а также диспансеризацию детского населения за исключением периодических медицинских осмотров. Также приостановить деятельность дневных стационаров», — сказал Шувалов на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в регионе.

Ранее стало известно, что школы Саратова переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса.