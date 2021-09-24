Школы Саратова переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

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Саратовские школы переходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ, сообщила пресс-служба администрации Саратова.
Школы Саратова переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса
  • РИА Новости

«В связи с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией школы Саратова и учреждения дополнительного образования с 27 сентября по 11 октября переходят на дистанционное обучение», — приводит ТАСС сообщение.

По словам главы областного управления Роспотребнадзора Ольги Кожановой, по состоянию на 23 сентября показатель заболеваемости COVID-19 составил 3619 на 100 тыс. населения (прирост за последние сутки — 0,33%). При этом она подчеркнула, что растёт число заболевших среди детей и учащихся школ.

По последним данным, в регионе с начала пандемии выявлено 86 967 случаев коронавируса, умерли 2820 пациентов (за 24 часа — 289 новых заболевших и 24 смерти).

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