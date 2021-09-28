В Федерации альпинизма отметили рост числа восхождений на Эльбрус

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Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России (ФАР) Алексей Овчинников сообщил, что в настоящее время наблюдается существенный рост числа восхождений на Эльбрус.
В Федерации альпинизма отметили рост числа восхождений на Эльбрус
  • Pixabay

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в НСН.

«Сейчас в год восходит примерно 15 тыс. человек на Эльбрус. Раньше было 7 тыс., то есть мы говорим о существенном росте. Поскольку сезон длится три месяца, получается примерно 5 тыс. человек в месяц в сезон. При этом есть пиковые дни, когда по 400—500 человек восходит с двух сторон — с севера и юга, и колоссальная нагрузка на инфраструктуру и на саму гору», — отметил Овчинников, напомнив, что Эльбрус — опасная гора, при восхождении на которую могут погибнуть люди.

Ранее сообщалось, что вследствие ЧП в рамках экспедиции на Эльбрус погибли пять человек.

Альпинист Виталий Антипов в беседе с телеканалом «360» рассказал о погодных условиях, сопровождавших группу альпинистов.

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