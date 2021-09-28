Около 0,13% школ в России работают в режиме удалёнки
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- РИА Новости
«Всего в 50 школах в 27 регионах России сегодня сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — говорится в материалах, которые цитирует ТАСС.
По данным на 21 сентября на карантин были закрыты 0,08% школ, уточняет агентство.
13 сентября замглавы российского Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что в новом учебном году все вузы начали работу в очном формате, а планов переводить их на удалёнку нет.