Около 0,13% школ в России работают в режиме удалёнки из-за коронавируса. Об этом свидетельствует статистика Минпросвещения.

«Всего в 50 школах в 27 регионах России сегодня сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — говорится в материалах, которые цитирует ТАСС.

По данным на 21 сентября на карантин были закрыты 0,08% школ, уточняет агентство.

13 сентября замглавы российского Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что в новом учебном году все вузы начали работу в очном формате, а планов переводить их на удалёнку нет.