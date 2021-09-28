Политологи прокомментировали планы по запуску новых мер поддержки семей с детьми

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов и старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировали в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что в ближайшие годы надо создать целостную систему поддержки семей с детьми.

Мартынов напомнил о выплатах семьям с детьми в период пандемии, а также в связи с подготовкой детей к школе, отметив, что это было «очень масштабно».

«Сейчас идёт речь о том, чтобы это была не единоразовая помощь, а была именно система поддержки семей с детьми. Именно система: не раз от раза или в связи с кризисными ситуациями типа той же самой пандемии, а постоянно. Президент об этом говорил неоднократно», — подчеркнул политолог.

По словам Оленченко, подобное решение закономерно.

«Отдельные элементы прорабатывались и были продуктивными... Поэтому мне кажется, что решение эти элементы свести вместе, придать им комплексный характер единой системы логично. Выработка единой программы будет способствовать повышению эффективности образования, социализации в обществе», — заключил эксперт.

Ранее Путин заявил, что в ближайшие годы надо создать целостную систему поддержки семей с детьми.