В Брянской области раскрыли жестокое убийство 17-летней давности

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Следователи СУ СК России по Брянской области раскрыли убийство, которое произошло в посёлке Супонево в 2004 году.
В Брянской области раскрыли жестокое убийство 17-летней давности
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что в 17 лет назад в одном из домов посёлка было обнаружено тело 80-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

Преступление удалось раскрыть позднее, когда следователи повторно проанализировали вещественные доказательства, содержащие значимую генетическую и другую информацию.

Так, специалисты установили личность 51-летнего подозреваемого, который во время расследования отбывал наказание за совершение других преступлений.

По данным следствия, мужчина по фотографии опознал погибшую и дал признательные показания, заявив, что убил женщину после того, как она отказала ему в продаже спиртного.

Как ранее передавал сайт Newinform, в Бурятии судят мужчину, обвиняемого в убийстве, которое было совершено в 2001 году.

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