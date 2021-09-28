В аквапарке Тюмени проводят проверку после смерти посетительницы

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти женщины в аквапарке в Тюменской области.

«27 сентября 2021 года около 14 часов посетительница аквапарка потеряла сознание. Женщине незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Одновременно с этим вызвана бригада скорой медицинской помощи, но, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, потерпевшая скончалась», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Тюменской области.

Следователи опросили сотрудников администрации аквапарка, свидетелей и просмотрели видеозаписи с камер наблюдения.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее после отравления семи детей в бассейне в Тольятти было возбуждено уголовное дело.