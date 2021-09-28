Заслуженный учитель Снегуров рассказал, нужно ли сокращать число проверочных работ в школах

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров прокомментировал поручение президента Владимира Путина о сокращении количества контрольных и проверочных работ в школах.

Своё мнение педагог высказал в эфире Общественной службы новостей. Он отметил, что уменьшить количество проверочных работ необходимо, но это не основная задача для школы.

«Сейчас меняется образовательная концепция. Это никак невозможно было терпеть, протест со стороны учеников, родителей, педагогов шёл давно. Происходило постоянное репетирование ЕГЭ. При этом освоение материала отодвигалось в сторону. Каким-то образом удавалось создавать искусственную ситуацию благополучия, поэтому официально всё выглядело отлично. Но вот наконец-то выяснилось, что это не соответствует реальной обстановке. Проверка должна быть, не должно быть шаблона и конвейера», — сказал эксперт, подчеркнув, что на качестве образование сокращение проверочных работ не скажется.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.