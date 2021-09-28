Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов ООО «Важные иноагенты»

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Минюст России включил в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты».
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов ООО «Важные иноагенты»
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Минюсте рассказали, что в этом случае «речь идёт о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности».

В начале сентября сообщалось, что Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов четыре СМИ. 

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тыс. рублей за распространение в СМИ сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус.

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