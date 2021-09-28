В Москве продлили срок выдачи наборов «С заботой о здоровье»

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В Москве до конца 2021 года продлили срок выдачи наборов «С заботой о здоровье».
В Москве продлили срок выдачи наборов «С заботой о здоровье»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточняется, в рамках программы граждане старше 65 лет, сделавшие прививку первым компонентом, а затем полностью завершившие вакцинацию, могут получить наборы, о которых идёт речь.

Процедуру необходимо пройти в период с 23 июня по 31 декабря.

Отмечается, что в подарок входят, в частности, пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница, набор косметики, витамин D3. 

С начала акции такие наборы вручены более чем 180 тыс. пенсионеров.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в передвижных медицинских комплексах в Удмуртии осмотрели 32 747 человек за восемь месяцев 2021 года.

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