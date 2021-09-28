Путин призвал «вытащить людей из трущоб» в России

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Президент России Владимир Путин анонсировал запуск в России со следующего года новой программы расселения аварийного жилья.
Путин призвал «вытащить людей из трущоб» в России
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«Я уже говорил много раз, ещё раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года», — сказал он в ходе совещания по экономическим вопросам.

По словам главы государства, проживающие в аварийных домах граждане должны начать получать качественное жильё с 2022 года. Путин попросил учесть этот аспект в бюджете.

Ранее он отмечал, что ситуация с аварийными домами является главной проблемной точкой центральных регионов России.

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