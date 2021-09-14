Путин высказался о проблеме аварийного жилья в центральных регионах
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Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и представителями общественности региона, прошедшей в формате видеоконференции.
Путин отметил, что тема аварийного жилья является традиционно острой и данная ситуация складывалась десятилетиями.
«Для центральных регионов страны это наиболее, наверное, проблемная точка, где нужно этим заниматься системно», — цитирует ТАСС главу государства.
Ранее Путин поручил выделить 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в российских регионах.