Путин высказался о проблеме аварийного жилья в центральных регионах

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Президент России Владимир Путин заявил, что главной проблемной точкой центральных регионов России является ситуация с аварийным жильём.
Путин высказался о проблеме аварийного жилья в центральных регионах
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Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и представителями общественности региона, прошедшей в формате видеоконференции. 

Путин отметил, что тема аварийного жилья является традиционно острой и данная ситуация складывалась десятилетиями.

«Для центральных регионов страны это наиболее, наверное, проблемная точка, где нужно этим заниматься системно», — цитирует ТАСС главу государства.

Ранее Путин поручил выделить 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в российских регионах.

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