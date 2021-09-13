Путин поручил выделить 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья

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Президент России Владимир Путин поручил направить 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин поручил выделить 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья
  • РИА Новости

Так, правительству поручено предусмотреть «выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 млрд рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о процессе расселения аварийного жилья в стране. Он отметил, что по расселению аварийного жилья в целом происходит превышение плана «на 112% по количеству расселяемой площади, по количеству расселённых людей — 121% от плана». 

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