Путин поручил выделить 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Президент России Владимир Путин поручил направить 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, правительству поручено предусмотреть «выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 млрд рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о процессе расселения аварийного жилья в стране. Он отметил, что по расселению аварийного жилья в целом происходит превышение плана «на 112% по количеству расселяемой площади, по количеству расселённых людей — 121% от плана».