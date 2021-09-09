Хуснуллин рассказал о процессе расселения аварийного жилья в России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о процессе расселения аварийного жилья в стране.

«По расселению аварийного жилья в целом мы идём с превышением планов на 112% по количеству расселяемой площади, по количеству расселённых людей — 121% от плана. Кассовое исполнение идёт неплохо», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам из резервного фонда 19,7 млрд рублей на решение проблем с аварийным жильём и создание инфраструктуры для комфортной жизни граждан.