Власти выделили регионам почти 20 млрд рублей на решение проблем с аварийным жильём

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам из резервного фонда 19,7 млрд рублей на решение проблем с аварийным жильём и создание инфраструктуры для комфортной жизни граждан.
Власти выделили регионам почти 20 млрд рублей на решение проблем с аварийным жильём
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Финансовые средства предусмотрены в бюджете на 2022—2023 годы, однако будут направлены в регионы сейчас. 

«Из них более 13,1 млрд рублей пойдёт на ускоренное расселение граждан из аварийных домов в 23 регионах страны. С помощью федерального финансирования будут переселены почти 26 тыс. человек. Общая площадь жилья, которое планируется к расселению, — 417 тыс. кв. м», — говорится в заявлении правительства.

3,4 млрд рублей поступит ещё в десять регионов для того, чтобы в кратчайшие сроки завершить строительство инфраструктуры для жителей новостроек: школы, детские сады, медучреждения и коммунальные объекты.

«Надо использовать все механизмы опережающего строительства и переселения, чтобы граждане не ждали годами своих квартир. И как можно скорее создавать всю необходимую инфраструктуру», — сказал Михаил Мишустин на заседании правительства.

На прошлой неделе он заявил, что более 20 млрд рублей будет направлено ряду регионов России из бюджетов 2023—2024 годов на опережающее строительство жилья и инфраструктуры для расселения аварийного жилого фонда.

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